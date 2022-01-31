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Украина и Польша готовит решения, которые упростят жизнь перевозчикам — Ермак

Киев • УНН

 • 14240 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина и Польша готовит ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Рад сообщить, что Украина и Польша пришли к согласию относительно совместного преодоления транспортных барьеров на железных дорогах и автомобильных путях”, — написал он.

Детали

По словам Ермака, готовится ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам. Он поблагодарил польских друзей за позитивный подход.

“Так действует стратегическое партнерство”, — добавил Ермак.

Напомним

Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь.

Рад сообщить, что мы договорились о совместном преодолении транспортных барьеров на железных дорогах и автомобильных путях. Готовим ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам.
Спасибо польским друзьям за позитивный подход. Так действует стратегическое партнерство.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak)January 31, 2022

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