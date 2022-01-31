Украина и Польша готовит решения, которые упростят жизнь перевозчикам — Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина и Польша готовит ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам. Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в Twitter, передает УНН.
Цитата
“Рад сообщить, что Украина и Польша пришли к согласию относительно совместного преодоления транспортных барьеров на железных дорогах и автомобильных путях”, — написал он.
Детали
По словам Ермака, готовится ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам. Он поблагодарил польских друзей за позитивный подход.
“Так действует стратегическое партнерство”, — добавил Ермак.
Напомним
Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь.
Рад сообщить, что мы договорились о совместном преодолении транспортных барьеров на железных дорогах и автомобильных путях. Готовим ряд решений, которые упростят жизнь перевозчикам.
Спасибо польским друзьям за позитивный подход. Так действует стратегическое партнерство.