Україна та Німеччина обговорили формулу миру, запропоновану Зеленським

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 40591 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 46979 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 65539 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 72839 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 83582 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 133625 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 66605 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 140708 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 102463 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68058 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
33%
Популярнi новини

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 162355 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 85149 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 82132 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 9358 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 10484 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 40599 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 133630 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 162672 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 140712 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 253773 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 82361 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 85382 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 40010 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 43564 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 58394 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Україна та Німеччина обговорили формулу миру, запропоновану Зеленським

Київ • УНН

 • 1505550 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко обговорили під час зустрічі в Бразилії обговорили формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Міністерства економіки України.

Україна та Німеччина обговорили формулу миру, запропоновану Зеленським

Цитата

"Жодна країна та жоден народ не прагне сьогодні так миру, як його прагне Україна та український народ. Але це має бути мир на українських умовах. Справедливий мир. Цю формулу запропонував Президент України Володимир Зеленський. І ми переконані, що спільними зусиллями всіх вільних демократичних країн світу вона не просто може, а має бути реалізована", - заявила Свириденко.

Деталі

Повідомляється, зустріч відбулася в столиці Бразилії - Бразиліа, куди Штайнмаєр та Свириденко прибули на чолі національних делегацій на церемонію інавгурації Президента Бразилії Луїза Інасіу Лули да Сілви.

Міністерка також подякувала Берліну за "надзвичайно потужну допомогу", яку ФРН надала з початку повномасштабного вторгнення рф. Своєю чергою президент ФРН запевнив, що підтримка України, її територіальної цілісності та суверенітету буде тривати. Він зазначив, що Німеччина робитиме все від неї залежне для досягнення миру та стабільності в Європі.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН у вересні 2022 року та представив "формулу миру", яка передбачає мир не тільки для України, але й для усіх країн цивілізованого світу, які зазнали збройної агресії.

росія наприкінці грудня заявила, що не буде вести переговори з Україною на основі "формули миру".

Нагадаємо

31 грудня Зеленський провів перемовини і привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду Прем’єр-міністра Ізраїлю. Як повідомили в ОП, йшлося про співпрацю у сфері безпеки та формулу миру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20