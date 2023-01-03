Україна та Німеччина обговорили формулу миру, запропоновану Зеленським

Цитата

"Жодна країна та жоден народ не прагне сьогодні так миру, як його прагне Україна та український народ. Але це має бути мир на українських умовах. Справедливий мир. Цю формулу запропонував Президент України Володимир Зеленський. І ми переконані, що спільними зусиллями всіх вільних демократичних країн світу вона не просто може, а має бути реалізована", - заявила Свириденко.

Деталі

Повідомляється, зустріч відбулася в столиці Бразилії - Бразиліа, куди Штайнмаєр та Свириденко прибули на чолі національних делегацій на церемонію інавгурації Президента Бразилії Луїза Інасіу Лули да Сілви.

Міністерка також подякувала Берліну за "надзвичайно потужну допомогу", яку ФРН надала з початку повномасштабного вторгнення рф. Своєю чергою президент ФРН запевнив, що підтримка України, її територіальної цілісності та суверенітету буде тривати. Він зазначив, що Німеччина робитиме все від неї залежне для досягнення миру та стабільності в Європі.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН у вересні 2022 року та представив "формулу миру", яка передбачає мир не тільки для України, але й для усіх країн цивілізованого світу, які зазнали збройної агресії.

росія наприкінці грудня заявила, що не буде вести переговори з Україною на основі "формули миру".

Нагадаємо

31 грудня Зеленський провів перемовини і привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду Прем’єр-міністра Ізраїлю. Як повідомили в ОП, йшлося про співпрацю у сфері безпеки та формулу миру.