Співпраця у сфері безпеки та формула миру: Зеленський поговорив з Нетаньягу після його призначення прем'єром

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"Особисто привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду Прем’єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю наших держав, зокрема у сфері безпеки, і взаємодію на міжнародних майданчиках. Торкнулися реалізації української формули миру", - повідомив Зеленський у Telegram.

Нагадаємо

Беньямін Нетаньягу повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю після того, як був приведений до присяги як лідер найправішого уряду країни в історії.

Додамо

Нетаньягу вже був прем'єр-міністром Ізраїлю найдовше, раніше обіймаючи цю посаду з 2009 по 2021 рік, а до цього протягом одного терміну наприкінці 1990-х років.