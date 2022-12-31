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Співпраця у сфері безпеки та формула миру: Зеленський поговорив з Нетаньягу після його призначення прем'єром

Співпраця у сфері безпеки та формула миру: Зеленський поговорив з Нетаньягу після його призначення прем'єром

Київ • УНН

 • 597244 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів перемовини і привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду Прем’єр-міністра Ізраїлю. Як повідомили в ОП, йшлося про співпрацю у сфері безпеки та формулу миру, передає УНН.

Цитата

"Особисто привітав Біньяміна Нетаньягу зі вступом на посаду Прем’єр-міністра Ізраїлю. Обговорили двосторонню співпрацю наших держав, зокрема у сфері безпеки, і взаємодію на міжнародних майданчиках. Торкнулися реалізації української формули миру", - повідомив Зеленський у Telegram.

Нагадаємо

Беньямін Нетаньягу повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю після того, як був приведений до присяги як лідер найправішого уряду країни в історії.

Додамо

Нетаньягу вже був прем'єр-міністром Ізраїлю найдовше, раніше обіймаючи цю посаду з 2009 по 2021 рік, а до цього протягом одного терміну наприкінці 1990-х років.

Українські Національні Новини

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