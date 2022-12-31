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Сотрудничество в сфере безопасности и формула мира: Зеленский поговорил с Нетаньяху после его назначения премьером

Киев • УНН

 • 597242 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры и поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля. Как сообщили в ОП, речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности и формуле мира, передает УНН.

Цитата

"Лично поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность Премьер-министра Израиля. Обсудили двустороннее сотрудничество наших государств, в частности в сфере безопасности, и взаимодействие на международных площадках. Затронули реализацию украинской формулы мира", - сообщил Зеленский в Telegram.

Напомним

Беньямин Нетаньяху вернулся на должность премьер-министра Израиля после того, как был приведен к присяге как лидер правейшего правительства страны в истории.

Добавим

Нетаньяху уже был премьер-министром Израиля дольше всего, ранее занимая этот пост с 2009 по 2021 год, а до этого в течение одного срока в конце 1990-х годов.

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