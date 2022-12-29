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Беньямін Нетаньягу приведений до присяги як лідер найправішого уряду Ізраїлю за всю історію

Беньямін Нетаньягу приведений до присяги як лідер найправішого уряду Ізраїлю за всю історію

Київ • УНН

 • 405202 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Беньямін Нетаньягу в четвер повернувся на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю після того, як був приведений до присяги як лідер найправішого уряду країни в історії. Про це УНН пише посилаючись на CNN.

Деталі

Нетаньягу та його уряд були приведені до присяги у четвер на його шостий термін на посаді прем'єр-міністра, через 18 місяців після його усунення від влади.

Члени партії Нетаньяху «Лікуд» обіймуть деякі з найважливіших посад в уряді, зокрема міністра закордонних справ, міністра оборони та міністра юстиції.

Але низка політиків із вкрай правого політичного спектру Ізраїлю мали бути призначені на міністерські пости, незважаючи на розбіжності щодо їхніх позицій під час підготовки до листопадових виборів, на яких переміг очолюваний Нетаньягу блок ультранаціоналістів та ультрарелігійних партій.

Ітамар Бен Гвір, екстреміст, засуджений за підтримку тероризму та підбурювання до антиарабського расизму, візьме на себе роль у сфері громадської безпеки, перейменовану на міністра національної безпеки, і займатиметься поліцією, а також деякою діяльністю поліції на окупованому Західному березі.

Бецалель Смотрич, лідер партії «Релігійний сіонізм», був призначений міністром фінансів, а також отримав повноваження призначати голову Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT), ізраїльського військового підрозділу, до якого входить ведення прикордонних операцій, переходи та дозволи для палестинців.

Під час своєї кампанії Смотрич запропонував низку радикальних правових реформ, які багато критиків розглядали як явний спосіб підірвати незалежність судової системи. 

Ар'є Дері, лідер ультраортодоксальної сефардської партії ШАС, займатиме посади міністра внутрішніх справ та міністра охорони здоров'я.

За словами представника поліції Єрусалима, коли нові міністри готувалися до складання присяги в Кнесеті, парламенті країни, близько 2000 демонстрантів зібралися зовні, щоб висловити протест проти повернення Нетаньягу до влади.

Зрушення вправо в ізраїльському уряді викликало здивування за кордоном та вдома. У середу понад 100 ізраїльських послів та представників міністерств закордонних справ у відставці висловили стурбованість з приводу нового уряду Ізраїлю у листі, підписаному Нетаньягу.

У листі вказувалося на «заяви, зроблені потенційними високопосадовцями в уряді та Кнесеті», повідомлення про зміни в політиці на Західному березі та «деякі можливі екстремальні та дискримінаційні закони» як питання, що викликають занепокоєння.

У своєму зверненні до Кнесета в четвер Нетаньягу сказав, що з трьох основних завдань, поставлених перед його урядом, перше полягатиме в тому, щоб «завадити зусиллям Ірану отримати ядерну зброю». Другим пріоритетом буде розвиток інфраструктури країни, включаючи запуск надшвидкісного пасажирського експресу, а третім підписання додаткових мирних угод з арабськими країнами, «щоб покласти край ізраїльсько-арабському конфлікту».

Додамо

Нетаньягу вже був прем'єр-міністром Ізраїлю найдовше, раніше обіймаючи цю посаду з 2009 по 2021 рік, а до цього протягом одного терміну наприкінці 1990-х років.

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