Биньямин Нетаньяху приведен к присяге как лидер самого правого правительства Израиля за всю историю

Детали

Нитаньяху и его правительство были приведены к присяге в четверг на его шестой срок в должности премьер-министра, через 18 месяцев после его отстранения от власти.

Члены партии Нитаньяху «Ликуд» занимают некоторые из важнейших должностей в правительстве, в том числе министра иностранных дел, министра обороны и министра юстиции.

Но ряд политиков из крайне правого политического спектра Израиля должны быть назначены на министерские посты, несмотря на разногласия по поводу их позиций во время подготовки к ноябрьским выборам, на которых победил возглавляемый Нитаньяху блок ультранационалистов и ультрарелигиозных партий.

Итамар Бен Гвир, экстремист, осужденный за поддержку терроризма и подстрекательство к антиарабскому расизму, возьмет на себя роль в сфере общественной безопасности, переименованную в министра национальной безопасности, и будет заниматься полицией, а также некоторой деятельностью полиции на оккупированном Западном берегу.

Бецалель Смотрич, лидер партии «Религиозный сионизм», был назначен министром финансов, а также получил полномочия назначать председателя Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT), израильского военного подразделения, в которое входит ведение пограничных операций, переходы и разрешения для палестинцев.

Во время своей кампании Смотрич предложил ряд радикальных правовых реформ, которые многие критики рассматривали как явный способ взорвать независимость судебной системы.

Арье Дери, лидер ультраортодоксальной сефардской партии ШАС, будет занимать должности министра внутренних дел и министра здравоохранения.

По словам представителя полиции Иерусалима, когда новые министры готовились к принесению присяги в Кнессете, парламенте страны, около 2000 демонстрантов собрались снаружи, чтобы выразить протест против возвращения Нитаньяху к власти.

Сдвиг вправо в израильском правительстве вызвал удивление за границей и дома. В среду более 100 израильских послов и представителей министерств иностранных дел в отставке выразили обеспокоенность по поводу нового правительства Израиля в письме, подписанном Нитаньяху.

В письме указывалось на «заявления, сделанные потенциальными чиновниками в правительстве и Кнессете», сообщения об изменениях в политике на Западном берегу и «некоторые возможные экстремальные и дискриминационные законы» как вопросы, вызывающие беспокойство.

В своем обращении к Кнессету в четверг Нитаньяху сказал, что из трех основных задач, поставленных перед его правительством, первое будет заключаться в том, чтобы «помешать усилиям Ирана получить ядерное оружие». Вторым приоритетом будет развитие инфраструктуры страны, включая запуск сверхскоростного пассажирского экспресса, а третье подписание дополнительных мирных соглашений с арабскими странами, «чтобы положить конец израильско-арабскому конфликту».

Добавим

Нитаньяху уже был премьер-министром Израиля дольше всех, ранее занимая этот пост с 2009 по 2021 год, а до этого в течение одного срока в конце 1990-х годов.