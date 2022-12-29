лавров відкинув "формулу миру" Зеленського

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"Висуваючи різні ідеї та "формули миру", Зеленський плекає ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ з території Донбасу, Криму, Запорізької та Херсонської областей, виплати росією репарацій, явки з повинною в міжнародні трибунали тощо. Зрозуміло, ми за таких умов ні з ким розмовляти не будемо", - заявив він.

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Він додав, що москва "не стала відкидати" пропозицію Києва про переговори, яка надійшла відразу після початку повномасштабного вторгнення, і внаслідок кількох зустрічей "з'ясувалося, що знайти взаємоприйнятні домовленості можна". Він відзначив, що у квітні переговори були призупинені, а Зеленський зайняв "більш жорстку позицію".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня оголосив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру цієї зими.