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лавров отверг "формулу мира" Зеленского

лавров отверг "формулу мира" Зеленского

Киев • УНН

 • 346650 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава мид рф сергей лавров заявил, что россия не будет вести переговоры с Украиной на основе "формулы мира", которую в ноябре предложил президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

"Выдвигая разные идеи и "формулы мира", Зеленский питает иллюзию добиться с помощью Запада вывода наших войск с территории Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, выплаты россией репараций, явки с повинной в международные трибуналы и т.д. Разумеется, мы за таких условий ни с кем разговаривать не будем», – заявил он.

Детали

Он добавил, что москва "не стала отвергать" предложение Киева о переговорах, которое последовало сразу после начала полномасштабного вторжения, и в результате нескольких встреч "выяснилось, что найти взаимоприемлемые договоренности можно". Он отметил, что в апреле переговоры были приостановлены, а Зеленский занял "более жесткую позицию".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря объявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира этой зимой.

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