Зеленський пропонує скликати Глобальний саміт Формули миру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оголосив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру цієї зими. Про це він заявив у відеозверненні, підготовленому для демонстрації перед фіналом футбольного чемпіонату в Катарі, показ якого ФІФА заблокувала, передає УНН.
Цитата
«Я оголошую про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру цієї зими.Саміту для об’єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру », - сказав Зеленський.
Деталі
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у Telegram, що Володимир Зеленський запропонував світу Формулу миру – комплекс зусиль, які можуть повернути мир різним народам.
Арахамія пояснив, що для їх втілення Україна пропонує скликати Глобальний саміт Формули миру.
«Не колись, не після нашої Перемоги, а вже цієї зими», - додав він.
Доповнення
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заблокувала показ звернення Президент України Володимир Зеленський до світу перед фіналом футбольного чемпіонату в Катарі.
Перед цим CNN з посиланням на джерело повідомляло, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання Президента України Володимира Зеленського виступити із посланням про мир до початку фінального матчу чемпіонату світу у неділю.
Додамо
Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати пункти для реалізації "формули миру".
Так, Зеленський виступив на Генасамблеї ООН та представив "формулу миру", яка передбачає мир не тільки для України, але й для усіх країн цивілізованого світу, які зазнали збройної агресії.