ФІФА відхилила прохання Зеленського виступити з посланням миру на фіналі ЧС - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання Президента України Володимира Зеленського виступити із посланням про мир до початку фінального матчу чемпіонату світу у неділю. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, передає УНН.
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"Прохання Президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир у всьому світі перед початком фіналу чемпіонату світу в неділю було відхилено ФІФА", - повідомило джерело CNN.
"Джерело повідомило, що офіс Зеленського пропонує з'явитися у відеозверненні до вболівальників на стадіоні в Катарі перед грою і був здивований негативною відповіддю", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що поки незрозуміло, чи послання Зеленського транслюватиметься в прямому ефірі або в записі.
"Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу на благо", - сказало джерело.
Проте переговори між Україною та спортивним органом ще тривають, додало джерело.
Доповнення
У Катарі проходить ЧС-2022 з футболу.