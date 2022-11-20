В Катаре состоялась церемония открытия ЧМ-2022 по футболу

Детали

Церемонию провели на 60-тысячном стадионе Эль-Байт в Эль Хауре. Ее посетили эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

В 18:00 по киевскому времени начнется первый матч между командами Катара и Эквадора.

Где смотреть

В Украине матч будут транслировать на региональных каналах Общественного, сайте Общественное Спорт и видеосервис Megogo. Также репортаж можно будет послушать на Радио Луч.

Напомним

Чемпионат мира по футболу в 2022 году будет длиться с 20 ноября по 18 декабря. Это первый ЧМ, который проходит в стране Ближнего Востока.