У Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022 з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Катарі відбулася урочиста церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу, передає УНН.
Деталі
Церемонію провели на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі. Її відвідали емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та голова Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно.
О 18:00 за київським часом розпочнеться перший матч між командами Катару та Еквадору.
Де дивитися
В Україні матч транслюватимуть на регіональних каналах Суспільного, сайті Суспільне Спорт та відеосервісі Megogo. Також репортаж можна буде послухати на Радіо Промінь.
Нагадаємо
Чемпіонат світу з футболу 2022 року триватиме з 20 листопада до 18 грудня. Це перший ЧС, який відбувається в країні Близького Сходу.