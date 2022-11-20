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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022 з футболу

У Катарі відбулася церемонія відкриття ЧС-2022 з футболу

Київ • УНН

 • 905249 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Катарі відбулася урочиста церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу, передає УНН.

Деталі

Церемонію провели на 60-тисячному стадіоні Ель-Байт в Ель Хаурі. Її відвідали емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані та голова Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно.

О 18:00 за київським часом розпочнеться перший матч між командами Катару та Еквадору.

Де дивитися

В Україні матч транслюватимуть на регіональних каналах Суспільного, сайті Суспільне Спорт та відеосервісі Megogo. Також репортаж можна буде послухати на Радіо Промінь.

Нагадаємо

Чемпіонат світу з футболу 2022 року триватиме з 20 листопада до 18 грудня. Це перший ЧС, який відбувається в країні Близького Сходу.

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