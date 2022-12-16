ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием мира на финале ЧМ - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире до начала финального матча чемпионата мира в воскресенье. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, передает УНН.
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"Просьба Президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире во всем мире перед началом финала чемпионата мира в воскресенье была отклонена ФИФА", - сообщил источник CNN.
"Источник сообщил, что офис Зеленского предлагает появиться в видеообращении к болельщикам на стадионе в Катаре перед игрой и был удивлен негативным ответом", - говориться в сообщении.
Сообщается, что пока неясно, будет ли послание Зеленского транслироваться в прямом эфире или в записи.
"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу во благо", - сказал источник.
Однако переговоры между Украиной и спортивным органом еще продолжаются, добавил источник.
Дополнение
В Катаре проходит ЧМ-2022 по футболу.