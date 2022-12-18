Зеленский предлагает созвать Глобальный саммит Формулы мира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объявил об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира этой зимой. Об этом он заявил в видеообращении, подготовленном для демонстрации перед финалом футбольного чемпионата в Катаре, показ которого ФИФА заблокировала, передает УНН.
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«Я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира», - сказал Зеленский.
Детали
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил в Telegram, что Владимир Зеленский предложил миру Формулу мира – комплекс усилий, которые могут вернуть мир разным народам.
Арахамия пояснил, что для их осуществления Украина предлагает созвать Глобальный саммит Формулы мира.
«Не когда-то, не после нашей Победы, а уже этой зимой», – добавил он.
Дополнение
Международная федерация футбола (ФИФА) заблокировала показ обращения Президент Украины Владимир Зеленский к миру перед финалом футбольного чемпионата в Катаре.
Перед этим CNN со ссылкой на источник сообщало, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием к миру до начала финального матча чемпионата мира в воскресенье.
Добавим
Зеленский предложил странам-партнерам выбрать пункты для реализации "формулы мира".
Так, Зеленский выступил на Генассамблее ООН и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, подвергшихся вооруженной агрессии.