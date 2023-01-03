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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Германия обсудили формулу мира, предложенную Зеленским

Киев • УНН

 • 1505550 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и первый вицепремьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудили во время встречи в Бразилии обсудили формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Министерства экономики Украины.

Украина и Германия обсудили формулу мира, предложенную Зеленским

Цитата

"Ни одна страна и ни один народ не стремится сегодня так к миру, как его стремится Украина и украинский народ. Но это должен быть мир на украинских условиях. Справедливый мир. Эту формулу предложил Президент Украины Владимир Зеленский. И мы убеждены, что общими усилиями всех свободных демократических стран мира она не просто может, а должна быть реализована", – заявила Свириденко.

Детали

Сообщается, встреча состоялась в столице Бразилии – Бразилиа, куда Штайнмайер и Свириденко прибыли во главе национальных делегаций на церемонию инаугурации Президента Бразилии Луиза Инасиу Лулы да Силвы.

Министер также поблагодарила Берлина за "чрезвычайно мощную помощь", которую ФРГ предоставила с начала полномасштабного вторжения рф. В свою очередь президент ФРГ заверил, что поддержка Украины, ее территориальной целостности и суверенитета будет продолжаться. Он отметил, что Германия будет делать все от нее зависящее для достижения мира и стабильности в Европе.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в сентябре 2022 года и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, подвергшихся вооруженной злости.

россия в конце декабря заявила, что не будет вести переговоры с Украиной на основе "формулы мира".

Напомним

31 декабря Зеленский провел переговоры и поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность Премьер-министра Израиля. Речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности и формуле мира.

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