Украина и Германия обсудили формулу мира, предложенную Зеленским

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"Ни одна страна и ни один народ не стремится сегодня так к миру, как его стремится Украина и украинский народ. Но это должен быть мир на украинских условиях. Справедливый мир. Эту формулу предложил Президент Украины Владимир Зеленский. И мы убеждены, что общими усилиями всех свободных демократических стран мира она не просто может, а должна быть реализована", – заявила Свириденко.

Детали

Сообщается, встреча состоялась в столице Бразилии – Бразилиа, куда Штайнмайер и Свириденко прибыли во главе национальных делегаций на церемонию инаугурации Президента Бразилии Луиза Инасиу Лулы да Силвы.

Министер также поблагодарила Берлина за "чрезвычайно мощную помощь", которую ФРГ предоставила с начала полномасштабного вторжения рф. В свою очередь президент ФРГ заверил, что поддержка Украины, ее территориальной целостности и суверенитета будет продолжаться. Он отметил, что Германия будет делать все от нее зависящее для достижения мира и стабильности в Европе.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в сентябре 2022 года и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, подвергшихся вооруженной злости.

россия в конце декабря заявила, что не будет вести переговоры с Украиной на основе "формулы мира".

Напомним

31 декабря Зеленский провел переговоры и поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность Премьер-министра Израиля. Речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности и формуле мира.