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Україна та Латвія обговорили розвиток економічної співпраці та торгівлі, а також ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові привітав свого латвійського колегу Едгарса Рінкевичса із 30-ю річницею Відновлення незалежності Латвійської Республіки. Міністри приділили особливу увагу розвитку економічної та торговельної співпраці України та Латвії попри негативний вплив пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Україна та Латвія обговорили розвиток економічної співпраці та торгівлі, а також ситуацію на Донбасі

“Нам потрібно подвоїти зусилля задля підтримки бізнесів та експортерів, розвитку торгівлі між нашими країнами. Це допоможе подолати негативні наслідки пандемії для економік України та Латвії”, - зазначив Кулеба.

Так, обсяги двосторонньої торгівлі за підсумками 2019 року склали 564 млн дол. США. Приріст торгівлі склав понад 2% із позитивним сальдо у 136 млн дол. США.

Також Кулеба позитивно оцінив запуск у Латвії інтерактивного електронного майданчика "Український торговий дім", що почав роботу у квітні, а також привітав рішення уряду Латвії відновити роботу латвійського Агентства інвестицій та розвитку в Україні.

Повідомляється, що міністри погодять дату проведення чергового засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, щойно будуть зняті обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19.

"Глави МЗС України та Латвії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, стан переговорного процесу у Нормандському форматі. Едгарс Рінкевичс підтвердив незмінність підтримки Латвією суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри погодилися, що санкційна політика щодо Росії має зберігатися до повної деокупації українських територій і прогресу з виконання нею Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба назвав умови проведення наступної зустрічі у "нормандському форматі"

Також співрозмовники відзначили ефективну співпрацю України та Латвії у міжнародних організаціях, зокрема, Генасамблеї ООН.

Кулеба висловив особливу вдячність Латвії за реабілітацію поранених українських військовослужбовців та політичних в’язнів, що були звільнені з російського полону.

Додамо, що у квітні 2020 року у Латвії почав роботу інтерактивний електронний майданчик "Український торговий дім". В умовах існуючих обмежень для розвитку ділових контактів у зв’язку з COVID-19 діяльність бізнес-платформи зосереджена на опрацюванні можливостей з укладання прямих контрактів та супроводі контрактних зобов’язань. Її принцип роботи дозволяє звільнити українських підприємців від необхідності оренди офісу, оформлення трудових відносин, ведення бухгалтерського обліку в Латвії, дозволяє працювати без місцевих посередників.

Латвія також реалізує програми з реабілітації українських військовослужбовців, поранених в боях на сході України. У вересні 2019 року реабілітацію пройшли 14 важкопоранених українських військовослужбовців, а в грудні 2019 року - 11 українських політв’язнів, які були звільнені 7 вересня 2019 року із російського полону.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів відеозустріч з Генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером перед відкриттям першого засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ під головуванням України, під час якого сторони домовились відвідати Донбас.

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