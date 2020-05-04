Україна та Латвія обговорили розвиток економічної співпраці та торгівлі, а також ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові привітав свого латвійського колегу Едгарса Рінкевичса із 30-ю річницею Відновлення незалежності Латвійської Республіки. Міністри приділили особливу увагу розвитку економічної та торговельної співпраці України та Латвії попри негативний вплив пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
“Нам потрібно подвоїти зусилля задля підтримки бізнесів та експортерів, розвитку торгівлі між нашими країнами. Це допоможе подолати негативні наслідки пандемії для економік України та Латвії”, - зазначив Кулеба.
Так, обсяги двосторонньої торгівлі за підсумками 2019 року склали 564 млн дол. США. Приріст торгівлі склав понад 2% із позитивним сальдо у 136 млн дол. США.
Також Кулеба позитивно оцінив запуск у Латвії інтерактивного електронного майданчика "Український торговий дім", що почав роботу у квітні, а також привітав рішення уряду Латвії відновити роботу латвійського Агентства інвестицій та розвитку в Україні.
Повідомляється, що міністри погодять дату проведення чергового засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, щойно будуть зняті обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19.
"Глави МЗС України та Латвії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, стан переговорного процесу у Нормандському форматі. Едгарс Рінкевичс підтвердив незмінність підтримки Латвією суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри погодилися, що санкційна політика щодо Росії має зберігатися до повної деокупації українських територій і прогресу з виконання нею Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба назвав умови проведення наступної зустрічі у "нормандському форматі"
Також співрозмовники відзначили ефективну співпрацю України та Латвії у міжнародних організаціях, зокрема, Генасамблеї ООН.
Кулеба висловив особливу вдячність Латвії за реабілітацію поранених українських військовослужбовців та політичних в’язнів, що були звільнені з російського полону.
Додамо, що у квітні 2020 року у Латвії почав роботу інтерактивний електронний майданчик "Український торговий дім". В умовах існуючих обмежень для розвитку ділових контактів у зв’язку з COVID-19 діяльність бізнес-платформи зосереджена на опрацюванні можливостей з укладання прямих контрактів та супроводі контрактних зобов’язань. Її принцип роботи дозволяє звільнити українських підприємців від необхідності оренди офісу, оформлення трудових відносин, ведення бухгалтерського обліку в Латвії, дозволяє працювати без місцевих посередників.
Латвія також реалізує програми з реабілітації українських військовослужбовців, поранених в боях на сході України. У вересні 2019 року реабілітацію пройшли 14 важкопоранених українських військовослужбовців, а в грудні 2019 року - 11 українських політв’язнів, які були звільнені 7 вересня 2019 року із російського полону.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів відеозустріч з Генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером перед відкриттям першого засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ під головуванням України, під час якого сторони домовились відвідати Донбас.