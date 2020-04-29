Кулеба з Генеральним секретарем ОБСЄ відвідає Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів відеозустріч з Генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером перед відкриттям першого засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ під головуванням України, під час якого сторони домовились відвідати Донбас. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Співрозмовники домовилися здійснити спільний візит на Донбас після покращення епідеміологічної ситуації”, — йдеться в повідомленні.
Також під час розмови міністр наголосив, що російська агресія проти України та окупація Криму, що тривають, повинні залишатися у центрі порядку денного ОБСЄ як найбільші загрози європейській безпеці.
Глава зовнішньополітичного відомства України і Генеральний секретар ОБСЄ обговорили проблемні аспекти діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) в Україні.
Співрозмовники були єдині в тому, що обмеження бойовиками перетину лінії зіткнення для патрулів СММ під приводом протидії пандемії COVID-19 значно звужують моніторингові можливості місії, порушують її мандат та ставлять під загрозу особисту безпеку спостерігачів.
Кулеба подякував за допомогу ОБСЄ у зусиллях зі звільнення незаконно утримуваних осіб на Донбасі. Міністр закликав генерального секретаря приділити особливу увагу становищу політичних в’язнів в тимчасово окупованому Криму та на території Російської Федерації та сприяти зусиллям з їхнього звільнення.
Як повідомляв УНН, раніше відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, під час якої сторони обговорили, зокрема, взаємодію під час шведського головування в ОБСЄ у 2021 році.