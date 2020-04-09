Швеція не змінила позиції щодо санкцій проти РФ та співпрацюватиме з Україною в ОБСЄ

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У четвер відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, під час якої сторони обговорили, зокрема, взаємодію під час шведського головування в ОБСЄ у 2021 році та заходи з протидії поширенню COVID-19, передає УНН з посиланням на пресслужби МЗС України.