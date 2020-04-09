Швеция не изменила позиции относительно санкций против РФ и будет сотрудничать с Украиной в ОБСЕ

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В четверг состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, во время которой стороны обсудили, в частности, взаимодействие во время шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году и меры по противодействию распространению COVID-19, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.