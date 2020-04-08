Україна та Ісландія домовились пришвидшити підготовку угод про інвестиції та авіасполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У середу відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Ісландії Гудлаугуром Тор Тордарсоном, під час якої сторони, зокрема, обговорили пришвидшення підготовки до підписання важливих двосторонніх документів. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
“Глава МЗС України висловив інтерес у поглибленні відносин з Ісландією, в основі яких є глибокі історичні корені.
Міністри підтвердили зацікавленість у пришвидшенні підготовки до підписання важливих для подальшої активізації двостороннього співробітництва та міжлюдських контактів документів: Угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій, а також Угоди про повітряне сполучення”, — повідомили у МЗС.
Зазначається також що під час розмови Гудлаугур Тор Тордарсон відзначив, що його країна як член НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України.
Очільники зовнішньополітичних відомств констатували обопільну позицію зберігати санкційний тиск на Росію до повного виконання Москвою своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями та деокупації Криму та Севастополя і не ув’язувати питання санкцій з поширенням пандемії.
Як повідомляв УНН, раніше Україна заручилася підтримкою Норвегії в ООН і НАТО.