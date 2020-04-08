Україна та Ісландія домовились пришвидшити підготовку угод про інвестиції та авіасполучення

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У середу відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Ісландії Гудлаугуром Тор Тордарсоном, під час якої сторони, зокрема, обговорили пришвидшення підготовки до підписання важливих двосторонніх документів. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.