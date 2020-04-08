Украина и Исландия договорились ускорить подготовку соглашений об инвестициях и авиасообщении

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тор Тордарсоном, во время которой стороны, в частности, обсудили ускорение подготовки к подписанию важных двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.