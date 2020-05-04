Украина и Латвия обсудили развитие экономического сотрудничества и торговли, а также ситуацию на Донбассе

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре поздравил своего латвийского коллегу Эдгарса Ринкевичса с 30-й годовщиной Восстановления независимости Латвийской Республики. Министры уделили особое внимание развитию экономического и торгового сотрудничества Украины и Латвии несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.