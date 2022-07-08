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Україна сподівається вийти на рівень позитивного результату: Зеленський про переговори щодо членства в ЄС під час головування Словенії

Україна сподівається вийти на рівень позитивного результату: Зеленський про переговори щодо членства в ЄС під час головування Словенії

Київ • УНН

 • 114167 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Україна сподівається вийти на рівень позитивного результату в переговорах щодо членства України в ЄС під час словенського головування у Європейському Союзі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу у парламенті Словенії, пише УНН.

Цитата

"Від 24 лютого Європа зосередилася саме на тому, що має цінність, і це дало за кілька місяців прогрес, якого не було десятки років. Європа обʼєднана як ніколи. Європа субʼєктна як ніколи. Європу чекає майбутнє, яке дасть стабільність, як ніколи раніше. Але все це можливо тільки разом з Україною. І я вірю, що коли настане час словенського головування у Європейському Союзі, ми забезпечимо вихід на ще один фундаментальний рівень у наших відносинах – на рівень позитивного результату в переговорах щодо членства України в ЄС", - сказав Зеленський.

Деталі

Під час свого вистпу він зазначив, що, попри намагання росії зірвати такі заходи, виступ Зеленського зустрічає уже двадцять четвертий парламент із двадцяти семи країн Європейського Союзу.

"Я хочу привітати вас із цим очевидним свідченням того, що Росія втратила вплив у Євросоюзі. Факт залишається фактом: більшість країн Євросоюзу непідвладна керуванню з Росії. І це – нова політична реальність у Європі, якої ми досягли всі разом – кожна країна, яка виступила на захист нашої спільної свободи", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що трохи більш як два тижні тому Європейська Рада підтримала рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз.

"Ніхто зараз не скаже, скільки часу триватиме наш рух від кандидатства до повноправного членства, але всі ми насправді знаємо, що мрію про мирну, вільну й стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського Союзу. І це не просто слова, а ще один факт, який назавжди залишиться фактом", - каже Зеленський.

"Саме тому росія почала широкомасштабний наступ на Європу з України, бо у Москві цілком усвідомлюють значення України для європейського проекту. І саме тому росія неминуче програє, бо Європу не розколоти, не розділити на частинки, як це було раніше. Східний кордон Європи тепер дорівнює східному кордону України, і одного дня – я вірю, що вже невдовзі – саме на нашому східному кордоні стоятимуть позначки "Територія Європейського Союзу", - підкреслив Глава держави.

Нагадаємо

Європейська рада прийняла історичне рішення, надавши Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

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