Україна сподівається на перегляд Угорщиною позиції щодо постачання зброї і санкцій щодо рф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна сподівається, що Угорщина відмовиться від російських наративів та змінить позицію заради спільного миру в Європі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook, пише УНН.
Контекст
Голова МЗС Угорщини раніше заявив, що Будапешт не дозволить поставки зброї для України через їх територію.
“Ці вантажі були б військовою ціллю, яка підлягає знищенню. Ми і надалі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання з росії, оскільки це призведе до різкого зростання витрат", - зазначив Сійярто.
Реакція МЗС
“Ми вже чули ці наративи, зокрема і від російських посадовців. Сподіваємося, що Угорщина як сусідня держава перегляне свою позицію заради спільного миру в Європі”, - заявив Ніколенко, коментуючи заяви угорського міністра.
Деталі
Ніколенко наголосив, що наразі йдеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а і про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема і угорське суспільство.
Це не війна України – це війна росії проти всього демократичного світу, наголосив речник.
“Підтримувати Україну однією рукою, а іншою фінансувати російську машину агресії, купуючи нафту та газ - це, насправді, давати росії більше простору для наступу та вбивств”, - додав дипломат.