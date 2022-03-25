Украина надеется на пересмотр Венгрией позиции по поставкам оружия и санкций в отношении рф

Контекст

Глава МИД Венгрии ранее заявил, что Будапешт не позволит поставки оружия для Украины через их территорию.

“Эти грузы были бы военной целью, подлежащей уничтожению. Мы и в дальнейшем не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение из россии, поскольку это приведет к резкому росту расходов", - отметил Сийярто.

Реакция МИД



“Мы уже слышали эти нарративы, в том числе и от российских чиновников. Надеемся, что Венгрия как соседнее государство пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе”, - заявил Николенко, комментируя заявление венгерского министра.

Детали

Николенко подчеркнул, что сейчас речь идет не только об интересах и безопасности украинского народа, но и о фундаментальных принципах, на которых базируется Европа, в том числе и венгерское общество.

Это не война Украины - это война россии против всего демократического мира, подчеркнул спикер.

“Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ - это, на самом деле, давать россии больше пространства для наступления и убийств”, - добавил дипломат.