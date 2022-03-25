Угорщина відмовила Україні постачати зброю через свою територію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Угорщина відмовила Україні постачати зброю через свою територію і виправдала це рішення тим, що “безпека угорського народу є першочерговою”. Про це на сторінці у Facebook написав глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, пише УНН.
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"Вчора на саміті прем'єр-міністрів ЄС президент України Володимир Зеленський повторив дві відомі вимоги: дозволити постачання зброї через нашу країну і водночас припинити закупівлю природного газу та нафти в росії. Ми розуміємо, що для президента України український народ є найважливішим, але для нас безпека Угорщини та угорського народу є першочерговою", - заявив він.
Деталі
Сіярто наголосив, що Угорщина робитиме все, щоб не бути втягнутою у війну, тому не дозволить постачання зброї через територію України.
“Ці вантажі були б військовою метою, яку потрібно знищити, і ми не хочемо ризикувати життям та безпекою угорського народу. Водночас ми також перешкоджатимемо угорському народу заплатити ціну війни. Припинення постачання природного газу та нафти з росії унеможливить постачання Угорщини енергоносіїв і водночас призведе до різкого зростання накладних витрат. Тому ми й досі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання. Ми маємо триматися подалі від цієї війни!" - додав міністр.
Доповнення
Виступаючи перед угорськими журналістами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що позиція НАТО збігається з інтересами національної безпеки Угорщини, за якими необхідно зробити все, щоб військовий альянс не втручався у війну в Україні.
На думку Сіярто, створення та підтримання безпольотної зони, запропоноване деякими країнами, становить небезпеку війни, оскільки це призведе до бойових дій у повітрі. А створення миротворчої місії в Україні має ризик сухопутної війни. Тому Угорщина ветуватиме ці рішення в межах НАТО.