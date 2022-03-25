Венгрия отказала Украине поставлять оружие через свою территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Венгрия отказала Украине поставлять оружие через свою территорию и оправдала это решение тем, что “безопасность венгерского народа является первоочередной”. Об этом на странице в Facebook написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет УНН.
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"Вчера на саммите премьер-министров ЕС Президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через нашу страну и вместе с тем прекратить закупку природного газа и нефти в россии. Мы понимаем, что для Президента Украины украинский народ является самым важным, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной", - заявил он.
Детали
Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет делать все, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не позволит поставки оружия через территорию Украины.
“Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа. В то же время мы также будем препятствовать венгерскому народу заплатить цену войны. Прекращение поставок природного газа и нефти из россии сделает невозможным поставки Венгрии энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны!"- добавил министр.
Дополнение
Выступая перед венгерскими журналистами, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция, занятая НАТО, совпадает с интересами национальной безопасности Венгрии, по которым необходимо сделать все, чтобы военный альянс не вмешивался в войну в Украине.
По мнению Сийярто, создание и поддержание бесполетной зоны, предложенное некоторыми странами, представляет опасность войны, поскольку это приведет к боевым действиям в воздухе. А создание миротворческой миссии в Украине, которое также предлагается, имеет риск сухопутной войны. Поэтому Венгрия будет ветировать эти решения в рамках НАТО.