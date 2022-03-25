Венгрия отказала Украине поставлять оружие через свою территорию

Цитата

"Вчера на саммите премьер-министров ЕС Президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через нашу страну и вместе с тем прекратить закупку природного газа и нефти в россии. Мы понимаем, что для Президента Украины украинский народ является самым важным, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной", - заявил он.

Детали

Сийярто подчеркнул, что Венгрия будет делать все, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не позволит поставки оружия через территорию Украины.

“Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа. В то же время мы также будем препятствовать венгерскому народу заплатить цену войны. Прекращение поставок природного газа и нефти из россии сделает невозможным поставки Венгрии энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны!"- добавил министр.

Дополнение

Выступая перед венгерскими журналистами, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что позиция, занятая НАТО, совпадает с интересами национальной безопасности Венгрии, по которым необходимо сделать все, чтобы военный альянс не вмешивался в войну в Украине.

По мнению Сийярто, создание и поддержание бесполетной зоны, предложенное некоторыми странами, представляет опасность войны, поскольку это приведет к боевым действиям в воздухе. А создание миротворческой миссии в Украине, которое также предлагается, имеет риск сухопутной войны. Поэтому Венгрия будет ветировать эти решения в рамках НАТО.