Україна розпочне контрнаступ вчасно, навіть попри підрив окупантами Каховської ГЕС – очільник Міноборони Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Україна розпочне свій контрнаступ, час якого вже узгоджено, навіть попри підрив окупантами Каховської ГЕС. Про це заявив у Twitter очільник Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає УНН.
Цитата
"Україна вже підтвердила час контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами. Через тиждень на зустрічі в Рамштайні буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не бракувало в боротьбі з окупантами”, – заявив він.
Доповнення
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, а його початок стане очевидним для всіх, коли він відбудеться.
Також у Міністерстві оборони заявили, що цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області.