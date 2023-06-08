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Україна розпочне контрнаступ вчасно, навіть попри підрив окупантами Каховської ГЕС – очільник Міноборони Литви

Київ • УНН

 • 159722 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Україна розпочне свій контрнаступ, час якого вже узгоджено, навіть попри підрив окупантами Каховської ГЕС. Про це заявив у Twitter очільник Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає УНН.

Україна розпочне контрнаступ вчасно, навіть попри підрив окупантами Каховської ГЕС – очільник Міноборони Литви

Цитата

"Україна вже підтвердила час контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами. Через тиждень на зустрічі в Рамштайні буде поновлено статус військової підтримки, щоб нічого не бракувало в боротьбі з окупантами”, – заявив він.

Доповнення

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна ще не розпочала запланованого контрнаступу, а його початок стане очевидним для всіх, коли він відбудеться.

Також у Міністерстві оборони заявили, що цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області.

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