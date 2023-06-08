Украина начнет контрнаступление вовремя, даже несмотря на подрыв оккупантами Каховской ГЭС - глава Минобороны Литвы

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"Украина уже подтвердила время контрнаступления, и оно начнется независимо от катастрофы, вызванной оккупантами. Через неделю на встрече в Рамштайн будет возобновлен статус военной поддержки, чтобы ничего не недоставало в борьбе с оккупантами”, – заявил он.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина еще не начала запланированного контрнаступления, а его начало станет очевидным для всех, когда оно состоится.

Также в Министерстве обороны заявили, что целенаправленный подрыв дамбы был осуществлен российскими оккупантами, чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с событий, которые происходят в Белгородской области.



