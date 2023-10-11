Україна рішуче налаштована на просування взимку - генерал Браун

Цитата

«Я розумію, що взимку є більше викликів, але Україна рішуче налаштована на просування взимку», - сказав Браун.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні не вистачає боєприпасів та засобів ППО для контрнаступу. Зима – це ще один виклик для українських військових.