Україна рішуче налаштована на просування взимку - генерал Браун
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна рішуче налаштована на просування взимку попри більшу кількість викликів через погоду. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Чарльз Браун під час брифінгу за підсумками «Рамштайну-16», передає кореспондент УНН.
Цитата
«Я розумію, що взимку є більше викликів, але Україна рішуче налаштована на просування взимку», - сказав Браун.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні не вистачає боєприпасів та засобів ППО для контрнаступу. Зима – це ще один виклик для українських військових.