Бракує боєприпасів та засобів ППО: Зеленський про труднощі у контрнаступі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україні не вистачає боєприпасів та засобів ППО для контрнаступу. Зима – це ще один виклик для українських військових. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі Sky TG24, повідомляє УНН.
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"Наш контрнаступ триває, крок за кроком, ми робимо все, щоб дати відсіч супротивникові. Труднощі в тому, що є мінні поля, не вистачає снарядів та засобів ППО", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що ППО важлива не лише для контрнаступу, а й для захисту населення.
"Зима – це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми маємо пройти її, не втрачаючи ініціативи на полі бою", - розповів Зеленський.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи хід контрнаступу української армії, визнав, що воно відбувається тяжко. Однак зазначив, що українці вже досягли реальних успіхів.