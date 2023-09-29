Госсекретарь США Блинкен о контрнаступлении: "Оно проходит тяжело, но украинцы достигают реальных успехов"

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя ход контрнаступления украинской армии, признал, что оно происходит тяжело. Однако, отметил, что украинцы уже достигли реальных успехов. Об этом он сказал во время дискуссии в рамках 15-го фестиваля, организованного изданием The Atlantic, сообщает Голос Америки, информирует УНН.