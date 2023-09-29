Госсекретарь США Блинкен о контрнаступлении: "Оно проходит тяжело, но украинцы достигают реальных успехов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя ход контрнаступления украинской армии, признал, что оно происходит тяжело. Однако, отметил, что украинцы уже достигли реальных успехов. Об этом он сказал во время дискуссии в рамках 15-го фестиваля, организованного изданием The Atlantic, сообщает Голос Америки, информирует УНН.
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«Украинцы вернули более 50% территорий, которые россия захватила с февраля 2022 года. Сейчас они ведут контрнаступление на юге и востоке. Оно проходит трудно, и на это есть веская причина – у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов», – отметил Блинкен.
Он отметил, что фундаментальное различие между военными Украины и России заключается в их целях в войне.
«Украинцы борются за свою собственную землю, свою собственную свободу, свое собственное будущее, а россияне – нет. И я думаю, что, в конце концов, именно это изменит баланс», – сказал госсекретарь.
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Блинкен также прокомментировал возможность дипломатического решения войны. Госсекретарь отметил, что США руководствовались и будут руководствоваться принципом – ничего об Украине без Украины.
Он добавил, что все, и в первую очередь украинцы, хотят справедливого и длительного мира, который должен отражать «базовые принципы, лежащие в основе устава ООН»: территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины.
«Длительный мир в том смысле, что надо быть уверенными: если будет достигнут мир, то не останется условий, которые бы позволили этой агрессии повториться через год, через два года, через пять’лет», – подчеркнул Блинкен.
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