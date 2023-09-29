Госсекретарь США Блинкен о контрнаступлении: "Оно проходит тяжело, но украинцы достигают реальных успехов"

ukru
Эксклюзив
06:36 • 55305 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 102545 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 130514 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 164424 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 129310 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 122831 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 160263 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116542 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123011 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130642 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 59540 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 109400 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 59206 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 102532 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 31873 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 130512 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 164423 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 118917 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 125897 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 160263 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 31873 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 145744 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153221 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 157560 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155535 просмотра
Актуальное
Госсекретарь США Блинкен о контрнаступлении: "Оно проходит тяжело, но украинцы достигают реальных успехов"

Госсекретарь США Блинкен о контрнаступлении: "Оно проходит тяжело, но украинцы достигают реальных успехов"

Киев • УНН

 • 217318 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя ход контрнаступления украинской армии, признал, что оно происходит тяжело. Однако, отметил, что украинцы уже достигли реальных успехов. Об этом он сказал во время дискуссии в рамках 15-го фестиваля, организованного изданием The Atlantic, сообщает Голос Америки, информирует УНН.

Цитата

«Украинцы вернули более 50% территорий, которые россия захватила с февраля 2022 года. Сейчас они ведут контрнаступление на юге и востоке. Оно проходит трудно, и на это есть веская причина – у россиян было много месяцев, чтобы построить оборону, но украинцы достигают реальных успехов», – отметил Блинкен.

Он отметил, что фундаментальное различие между военными Украины и России заключается в их целях в войне.

«Украинцы борются за свою собственную землю, свою собственную свободу, свое собственное будущее, а россияне – нет. И я думаю, что, в конце концов, именно это изменит баланс», – сказал госсекретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел важное совещание с руководителями разведки: результаты будут

Блинкен также прокомментировал возможность дипломатического решения войны. Госсекретарь отметил, что США руководствовались и будут руководствоваться принципом – ничего об Украине без Украины.

Он добавил, что все, и в первую очередь украинцы, хотят справедливого и длительного мира, который должен отражать «базовые принципы, лежащие в основе устава ООН»: территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины.

«Длительный мир в том смысле, что надо быть уверенными: если будет достигнут мир, то не останется условий, которые бы позволили этой агрессии повториться через год, через два года, через пять’лет», – подчеркнул Блинкен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атаки врага отбиты на трех направлениях, россияне безуспешно пытались восстановить положение под Роботиным - Генштаб

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы