Держсекретар США Блінкен про контрнаступ: "Він проходить важко, але українці досягають реальних успіхів"

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«Українці повернули понад 50% територій, які росія захопила з лютого 2022 року. Зараз вони ведуть контрнаступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина – у росіян було багато місяців, щоб розбудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів», – наголосив Блінкен.

Він зауважив, що фундаментальна відмінність між військовими України і росії полягає у їхніх цілях у війні.

«Українці борються за свою власну землю, свою власну свободу, своє власне майбутнє, а росіяни – ні. І я думаю, що, зрештою, саме це змінить баланс», – сказав держсекретар.

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Блінкен також прокоментував можливість дипломатичного вирішення війни. Держсекретар зауважив, що США керувались і керуватимуться принципом – нічого про Україну без України.

Він додав, що всі, і у першу чергу українці, хочуть справедливого та тривалого миру, який має відображати «базові принципи, які лежать в основі статуту ООН»: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України.

«Тривалий мир у тому сенсі, що треба бути впевненими: якщо буде досягнуто миру, то не залишиться умов, які б дозволили цій агресії повторитися через рік, через два роки, через п’ять років», – наголосив Блінкен.

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