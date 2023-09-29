Держсекретар США Блінкен про контрнаступ: "Він проходить важко, але українці досягають реальних успіхів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен, коментуючи хід контрнаступу української армії, визнав, що він відбувається важко. Однак, зазначив, що українці вже досягли реальних успіхів. Про це він сказав під час дискусії в рамках 15-го фестивалю, організованого виданням The Atlantic, повідомляє Голос Америки, інформує УНН.
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«Українці повернули понад 50% територій, які росія захопила з лютого 2022 року. Зараз вони ведуть контрнаступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина – у росіян було багато місяців, щоб розбудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів», – наголосив Блінкен.
Він зауважив, що фундаментальна відмінність між військовими України і росії полягає у їхніх цілях у війні.
«Українці борються за свою власну землю, свою власну свободу, своє власне майбутнє, а росіяни – ні. І я думаю, що, зрештою, саме це змінить баланс», – сказав держсекретар.
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Блінкен також прокоментував можливість дипломатичного вирішення війни. Держсекретар зауважив, що США керувались і керуватимуться принципом – нічого про Україну без України.
Він додав, що всі, і у першу чергу українці, хочуть справедливого та тривалого миру, який має відображати «базові принципи, які лежать в основі статуту ООН»: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України.
«Тривалий мир у тому сенсі, що треба бути впевненими: якщо буде досягнуто миру, то не залишиться умов, які б дозволили цій агресії повторитися через рік, через два роки, через п’ять років», – наголосив Блінкен.
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