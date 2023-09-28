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Зеленський провів важливу нараду із керівниками розвідки: результати будуть

Зеленський провів важливу нараду із керівниками розвідки: результати будуть

Київ • УНН

 • 164543 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів важливу нараду із керівниками розвідки і запевнив - результати будуть, передає УНН.

Цитата

"Готуємось і до того, щоб цей і наступний тижні дали ще результатів для нашої міжнародної роботи, для посилення України. Провів сьогодні кілька відповідних нарад, зокрема важливу нараду із керівниками розвідки. Результати будуть", - наголосив Зеленський під час відеозвернення.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який перебуває з візитом у нашій країні. Як повідомили в Офісі Президента, обговорили можливість започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.

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