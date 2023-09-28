Посилення ППО та спільне виробництво озброєння: Зеленський зустрівся з міністром збройних сил Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, який перебуває з візитом у нашій країні. Як повідомили в Офісі Президента, обговорили можливість започаткування спільного виробництва певних видів озброєння, передає УНН.
Деталі
Глава держави відзначив усебічну допомогу Україні з боку Франції. Він високо оцінив особисту роль Президента Еммануеля Макрона в підтримці міжнародних ініціатив нашої держави та ухваленні рішень щодо зміцнення українських сил оборони.
“Хочу окремо подякувати Президенту Франції Макрону за те, що всі наші домовленості дали потужний результат у вигляді зміцнення української армії”, — сказав Володимир Зеленський.
В ОП зауважили, що під час зустрічі було детально обговорено подальші кроки з посилення обороноздатності України за підтримки Франції, зокрема можливості започаткування спільного виробництва певних видів озброєння.
Глава держави відзначив ефективність наданої Францією військової допомоги, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, самохідних артилерійських установок Caesar та далекобійних ракет SCALP-EG.
Окрему увагу було приділено посиленню української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.
Зеленський також вручив Себастьєну Лекорню орден “За заслуги” ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО має рамкові контракти на боєприпаси на 2,4 млрд євро для поповнення запасів і підтримки України - Столтенберг