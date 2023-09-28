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Атаки ворога відбито на трьох напрямках, росіяни безуспішно намагалися відновити положення під Роботиним - Генштаб

Атаки ворога відбито на трьох напрямках, росіяни безуспішно намагалися відновити положення під Роботиним - Генштаб

Київ • УНН

 • 188556 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сили оборони України відбили атаки російських військ на трьох напрямках, ворог безуспішно намагалися відновити втрачене положення у районі Роботиного, повідомив у четвер речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Сили оборони, з його слів, продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Цитата

"На Авдіївському напрямку українські воїни відбили атаку противника у районі Первомайського Донецької області. На Мар'їнському ж напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - зазначив Ковальчук.

На Шахтарському напрямку, за його словами, "наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області".

"На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення у районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплюваться на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - сказав Ковальчук.

"На Куп'янському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не вів. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника у районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - повідомив Ковальчук.

Загалом протягом минулої доби, з його слів, сталося 26 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 277 320 осіб, 4679 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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