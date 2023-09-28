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Атаки врага отбиты на трех направлениях, россияне безуспешно пытались восстановить положение под Роботино - Генштаб

Атаки врага отбиты на трех направлениях, россияне безуспешно пытались восстановить положение под Роботино - Генштаб

Киев • УНН

 • 188555 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Силы обороны Украины отбили атаки российских войск на трех направлениях, враг безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботино, сообщил в четверг спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.

Силы обороны, по его словам, продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Цитата

"На Авдеевском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе Первомайского Донецкой области. На Марьинском же направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций", - отметил Ковальчук.

На Шахтерском направлении, по его словам, "наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Ровнополя Донецкой области".

"На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, но успеха не имел. На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", - сказал Ковальчук.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных действий не вел. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Григорьевка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сообщил Ковальчук.

Всего за прошедшие сутки, по его словам, произошло 26 боевых столкновений.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 277 320 человек, 4679 танков и сотен единиц другой военной техники.

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