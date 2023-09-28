Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 277 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 277 320 осіб, 4679 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 28.09.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,
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- танків ‒ 4679 (+4) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 8962 (+12) од.,
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- артилерійських систем – 6375(+38) од.,
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- РСЗВ – 793 (+1) од.,
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- засобів ППО ‒ 535 (+1) од.,
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- літаків – 315 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4957 (+9) од.,
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- крилатих ракет ‒ 1529 (+0) од.,
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.,
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- підводних човнів - 1 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8815 (+23) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 929 (+2) од.
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження ворога.