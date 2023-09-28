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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 277 тысяч

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 277 тысяч

Киев • УНН

 • 1955071 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 277 320 человек, 4679 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 28.09.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 277 320 (+330) человек,
  • танков - 4679 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин - 8962 (+12) ед.,
  • артиллерийских систем – 6375(+38) ед.,
  • РСЗО – 793 (+1) ед.,
  • средств ПВО - 535 (+1) ед.,
  • самолетов – 315 (+0) ед.,
  • вертолетов – 316 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9) ед.,
  • крылатых ракет - 1529 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23) ед.,
  • специальной техники - 929 (+2) ед.

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага.

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