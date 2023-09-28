Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 277 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 277 320 человек, 4679 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 28.09.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 277 320 (+330) человек,
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- танков - 4679 (+4) ед.,
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- боевых бронированных машин - 8962 (+12) ед.,
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- артиллерийских систем – 6375(+38) ед.,
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- РСЗО – 793 (+1) ед.,
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- средств ПВО - 535 (+1) ед.,
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- самолетов – 315 (+0) ед.,
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- вертолетов – 316 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4957 (+9) ед.,
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- крылатых ракет - 1529 (+0) ед.,
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- кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
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- подводных лодок - 1 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8815 (+23) ед.,
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- специальной техники - 929 (+2) ед.
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врага.