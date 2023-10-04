Не хватает боеприпасов и средств ПВО: Зеленский о трудностях в контрнаступлении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украине не хватает боеприпасов и средств ПВО для контрнаступления. Зима - это еще один вызов для украинских военных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Sky TG24, передает УНН.
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"Наше контрнаступление продолжается, шаг за шагом мы делаем все, чтобы дать отпор противнику. Трудности в том, что есть минные поля, не хватает снарядов и средств ПВО», - сказал Зеленский.
Он отметил, что ПВО важна не только для контрнаступления, но и для защиты населения.
«Зима - это еще один вызов для нашего населения и украинских военных. Мы должны пройти ее, не теряя инициативы на поле боя", - рассказал Зеленский.
Дополнение
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя ход контрнаступления украинской армии, признал, что оно происходит тяжело. Однако, отметил, что украинцы уже достигли реальных успехов.