Україна проти замороження конфлікту – Кулеба про можливість миротворчої місії

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“Ми повинні мати різні рішення на столі для будь-якого сценарію розвитку подій. Тому, безумовно, ініціативи, які лунають від польського уряду, вони є корисні, тому що Польща є членом НАТО і має можливості просвати певні ініціативи в середині Альянсу”, - зазначив Кулеба.

“Але у нас є одне застереження до будь-якої ініціативи, яка зараз озвучується тією чи іншою країною – ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт. З 24 лютого додаткові території України були тимчасово окуповані. Наша принципова позиція полягає в тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала на 23 лютого, і відповідно жодна ініціатива, яка сприятиме фіксуванню нинішнього статус-кво, не відповідає українським інтересам”, - зазначив він.

Деталі

Зі слів міністра, він мав дуже відверту і змістовну розмову з польським віце-прем’єром Ярославом Качинським, з яким вони “змогли дуже предметно і детально проговорити це питання”.

“Я знайшов повне розуміння у пана Качинського щодо української позиції, і я також бачу щире бажання пана Качинського допомогти Україні. Немає жодних сумнівів і непорозумінь довкола питання цієї місії. Ми синхронізувались, ми знаходимось на одній сторінці, і будемо вдячні Польщі за будь-які. Нові ініціативи, які ми з ними будемо проговорювати, а вони можуть просувати”, - сказав Кулеба.

Нагадаємо

Повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО мав намір вийти з пропозицією ввести миротворчу місію в Україну.