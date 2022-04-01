Украина против замораживания конфликта - Кулеба о возможности миротворческой миссии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина приветствует мирные инициативы, предложенные Польшей, однако они не должны замораживать конфликт. Об этом заявил на брифинге в Польше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности развертывания миротворческой миссии, пишет УНН.
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“Мы должны иметь разные решения на столе для любого сценария развития событий. Поэтому, безусловно, инициативы, которые звучат от польского правительства, они полезны, потому что Польша является членом НАТО и имеет возможности просвещать определенные инициативы в середине Альянса”, - отметил Кулеба.
“Но у нас есть одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается в той или иной страной - эти инициативы не должны замораживать конфликт. С 24 февраля дополнительные территории Украины были временно оккупированы. Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала на 23 февраля, и соответственно ни одна инициатива, которая будет способствовать фиксированию нынешнего статус-кво, не отвечает украинским интересам”, - отметил он.
Детали
По словам министра, он имел очень откровенный и содержательный разговор с польским вице-премьером Ярославом Качинским, с которым они “смогли очень предметно и подробно проговорить этот вопрос”.
“Я нашел полное понимание у господина Качинского относительно украинской позиции, и я также вижу искреннее желание господина Качинского помочь Украине. Нет никаких сомнений и недоразумений вокруг вопроса этой миссии. Мы синхронизировались, мы находимся на одной странице, и будем благодарны Польше за любые новые инициативы, которые мы с ними будем проговаривать, а они могут продвигать”, - сказал Кулеба.
Напомним
Сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО намеревался выйти с предложением ввести миротворческую миссию в Украину.