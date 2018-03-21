Україна прагне стати членом НАТО у найближчі 10 років - Порошенко

КИЇВ. 21 березня. УНН. Україна прагне приєднатись до НАТО у найближчі 10 років. Про це заявив Президент Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt, яке входить до німецького медіаконцерну Funke Media Group, передає УНН з посиланням на прес-службу президента.