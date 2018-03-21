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Україна прагне стати членом НАТО у найближчі 10 років - Порошенко

Україна прагне стати членом НАТО у найближчі 10 років - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Україна прагне приєднатись до НАТО у найближчі 10 років. Про це заявив Президент Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Hamburger Abendblatt, яке входить до німецького медіаконцерну Funke Media Group, передає УНН з посиланням на прес-службу президента.

“Ми з особливою наполегливістю працюємо над членством в НАТО. Наша мета — у наступному 10-річчі стати членом Альянсу”, — сказав Президент.

“Разом з Україною Північноатлантичний альянс став би сильнішим і ефективнішим, ніж сьогодні”, — наголосив Петро Порошенко та зауважив, що “держави НАТО могли б повчитися в України, як протистояти Росії”.

Говорячи про подальшу інтеграцію до Альянсу, Президент наголосив, що тепер Україні потрібен план дій для набуття повного членства в НАТО.

“Ми прагнемо отримати цей план дій до кінця 2019 року”, — сказав він.

Україна прагне якомога швидше виконати всі критерії для членства в НАТО і ЄС, зазначив Президент, підкресливши, що держава витрачає до 6 % ВВП на оборону. За словами глави держави, це — в чотири рази більше, ніж у частини партнерів НАТО.

“У 2013 році лише 16 % українців підтримували ідею членства в НАТО. На сьогодні це — 59 %. Це — неймовірний результат після 70 років комуністичного режиму”, — наголосив Порошенко.

Глава держави також нагадав, що з 2014 року Україна протистоїть російській агресії. При цьому він підкреслив, що анексувавши 18 березня 2014 року Крим, Росія зруйнувала систему міжнародного порядку після Другої світової війни.

“Для системи глобальної безпеки не існує альтернативи сильному НАТО”, — підсумував Президент.

Нагадаємо, раніше у Північноатлантичному альянсі визнали прагнення України до членства в організації і надали статус “країни-аспіранта”.

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