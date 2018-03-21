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Украина стремится стать членом НАТО в ближайшие 10 лет - Порошенко

Украина стремится стать членом НАТО в ближайшие 10 лет - Порошенко

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Украина стремится присоединиться к НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем 10-летии стать членом Альянса", - сказал Президент.

"Вместе с Украиной Североатлантический альянс стал сильнее и эффективнее, чем сегодня", - подчеркнул Петр Порошенко и отметил, что "государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России".

Говоря о дальнейшей интеграции в альянс, Президент подчеркнул, что теперь Украине нужен план действий для получения полного членства в НАТО.

"Мы хотим получить этот план действий до конца 2019", - сказал он.

Украина стремится как можно скорее выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС, отметил Президент, подчеркнув, что государство тратит до 6% ВВП на оборону. По словам главы государства, это - в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО.

"В 2013 году только 16% украинцев поддерживали идею членства в НАТО. На сегодня это - 59%. Это - невероятный результат после 70 лет коммунистического режима", - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также напомнил, что с 2014 года Украина противостоит российской агрессии. При этом он подчеркнул, что аннексировав 18 марта 2014 года Крым, Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны.

"Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильному НАТО", - подытожил Президент.

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе признали стремление Украины к членству в организации и дали статус "страны-аспиранта".

Украинские Национальные Новости

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