Украина стремится стать членом НАТО в ближайшие 10 лет - Порошенко

КИЕВ. 21 марта. УНН. Украина стремится присоединиться к НАТО в ближайшие 10 лет. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group, передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.