Україна повернула тіла ще 50 полеглих українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. України вдалося повернули на підконтрольну територію тіла 50 загиблих оборонців. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненим, пише УНН.
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“Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України”, - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що ЗСУ передадуть репатрійованих представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для проведення слідчих дій та судових експертиз.
Повернули тіла українських оборонців стало можливим завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБ України, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.