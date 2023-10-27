Украина вернула тела еще 50 павших украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украине удалось вернули на подконтрольную территорию тела 50 погибших защитников. Об этом сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленным, пишет УНН.
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“Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины”, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ВСУ передадут репатриированных представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для проведения следственных действий и судебных экспертиз.
Вернули тела украинских защитников стало возможным благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБ Украины, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного Комитета Красного Креста.