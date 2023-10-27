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Украина вернула тела еще 50 павших украинских бойцов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Украине удалось вернули на подконтрольную территорию тела 50 погибших защитников. Об этом сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленным, пишет УНН.

Украина вернула тела еще 50 павших украинских бойцов

Цитата

“Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ВСУ передадут репатриированных представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Вернули тела украинских защитников стало возможным благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБ Украины, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины при содействии и непосредственном участии представителей Международного Комитета Красного Креста.

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