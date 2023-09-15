Україна повернула тіла 51 загиблого військового
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 51-го загиблого військового, повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує УНН.
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“Українською стороною здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51-го загиблого Оборонця”, - йдеться у повідомленні.
Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських військових.
Нагадаємо
29 серпня Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що Україна повернула рідним тіла ще 84 полеглих захисників.