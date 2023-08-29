В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що Україна сьогодні повернула рідним тіла ще 84 полеглих захисників, інформує УНН.
Цитата
“Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників”, — написав Котенко у Facebook.
За його словами, репатріація тіл з тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, зазначив Котенко.
Нагадаємо
4 серпня також відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Під час чергового обміну вдалося повернути тіла 44 захисників.