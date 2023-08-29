В Україну повернули тіла 84 полеглих захисників

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“Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників”, — написав Котенко у Facebook.

За його словами, репатріація тіл з тимчасово окупованих територій відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, зазначив Котенко.

Нагадаємо

4 серпня також відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Під час чергового обміну вдалося повернути тіла 44 захисників.