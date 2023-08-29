В Украину вернули тела 84 павших защитников

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“Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 84 защитников”, — написал Котенко в Facebook.

По его словам, репатриация тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, отметил Котенко.

Напомним

4 августа также состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Во время очередного обмена удалось вернуть тела 44 защитников.