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В Украину вернули тела 84 павших защитников

В Украину вернули тела 84 павших защитников

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что  Украина сегодня вернула родным тела еще 84 павших защитников, информирует УНН.

Цитата

“Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 84 защитников”, — написал Котенко в Facebook.

По его словам, репатриация тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, отметил Котенко.

Напомним

4 августа также состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Во время очередного обмена удалось вернуть тела 44 защитников.

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