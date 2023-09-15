Украина вернула тела 51 погибшего военного
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 51-го погибшего военного, сообщил координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует УНН.
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“Украинской стороной осуществлен ряд мероприятий, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51-го погибшего Оборонца”, - говорится в сообщении.
Всего за два года работы удалось репатриировать тела 1832 украинских военных.
Напомним
29 августа Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что Украина вернула родным тела еще 84 павших защитников.